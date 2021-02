per Mail teilen

Im Fall der verbrannten Frauenleiche aus Ochtendung hat die zuständige Polizei in Köln weitere Details zu den Ermittlungen bekannt gegeben. Demnach wurden Fingerabdrücke und Rückstände von Reinigungsmitteln im Auto der Getöteten gefunden. Nach Polizeiangaben gibt es Hinweise darauf, dass versucht wurde, das Auto zu reinigen und Spuren zu neutralisieren. Außerdem haben die Beamten Fingerabdrücke gefunden, die aktuell ausgewertet werden. Das Auto der getöteten 31-Jährigen aus Kruft wurde vor einigen Wochen in Köln gefunden. Als dringend tatverdächtig gilt ein 34 Jahre alter Kölner. Er soll die Frau kurz vor Weihnachten umgebracht und ihre Leiche verbrannt haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.