Die Identität der Toten, die am vergangenen Freitag bei Ochtendung gefunden wurde, ist geklärt. Nach Angaben der Polizei in Koblenz sitzt ein Verdächtiger in Haft.

Bei der Toten handelt es sich um eine 31 Jahre alte Frau aus Kruft. Sie war erschossen und anschließend verbrannt worden. Ein Spaziergänger hatte die sterblichen Überreste am Rand eines Feldwegs gefunden. Als tatverdächtig gilt ein 34-Jähriger aus dem Raum Köln. Er wurde laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen festgenommen. Er soll mit dem Opfer eine Beziehung gehabt haben, bei der es in der Vergangenheit immer wieder Streit gegeben habe. Der Mann wurde noch an Heiligabend dem Haftrichter vorgeführt, er sitzt in Untersuchungshaft. Zu weiteren Einzelheiten wollten sich Polizei und Staatsanwaltschaft nicht äußern. Die Aufklärung der Tat und der Hintergründe "bedarf noch weiterer, umfangreicher Ermittlungen, die während und nach den Feiertagen fortgesetzt werden", heißt es in einer Mitteilung. Erst danach könnten weitere Erklärungen abgegeben werden.

