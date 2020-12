Nach dem Aus für die Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel soll in Oberwesel ein Gesundheits-Campus mit Fachärzte-Zentrum entstehen. Trotzdem wurde allen Klinik-Mitarbeitern gekündigt. Dagegen klagen jetzt 100 Ex-Beschäftigte.

Die Kläger wollen nach eigenen Angaben in dem Prozess vor dem Arbeitsgericht in Koblenz grundsätzlich ihre Kündigungen anfechten. Am Donnerstagvormittag wurden die ersten beiden Fälle verhandelt. Insgesamt sind dort 100 Klagen von ehemaligen Mitarbeitern anhängig. Jetzt wurde über die ersten beiden verhandelt.

Krankenschwester schließt Vergleich mit Klinik-Betreiber

Im Falle einer Krankenschwester, die in der Loreley-Klinik in Oberwesel gearbeitet hatte, gibt es bereits einen Vergleich. Ihr Anwalt, Hans-Peter Ludwig, hat sich nach eigenen Angaben mit den Krankenhaus-Betreibern darauf geeinigt, dass sie 15.500 Euro-Abfindung bekommt. Zudem wurde vereinbart, dass sie ein mindestens gutes Arbeitszeugnis bekommt und der Arbeitgeber ihr darin auch danken und alles Gute für die Zukunft wünschen muss.

Im zweiten Verfahren ging es um eine Mitarbeiterin, die in der Loreley-Klinik in Oberwesel zum Küchenpersonal gehörte. Sie will im neuen Gesundheitscampus weiter beschäftigt werden. Dort bleibe das Seniorenzentrum bestehen und die Bewohner dort bräuchten ja auch in Zukunft warme Mahlzeiten, sagt sie.

Jeder Fall muss einzeln verhandelt werden

Weil es also individuell große Unterschiede in den einzelnen Fällen gibt, muss jeder einzeln verhandelt werden. Die Anwälte und Richter haben also noch zu tun, bis die Streitigkeiten in allen 100 Fällen beigelegt sind.

Die wirtschaftlich angeschlagenen Loreley-Kliniken in Oberwesel und im benachbarten St. Goar waren Ende September geschlossen worden, nachdem zahlreiche Rettungsversuche fehlgeschlagen waren. 2019 hatte es die Schließung der beiden Klinik-Standorte immer wieder Demonstrationen von Bürgern und Kritik von Kommunalpolitikern gegeben.