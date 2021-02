Im Bistum Trier sind 2020 drei Kirchen aufgegeben worden, darunter die Kirche zum Heiligen Kreuz in Dellhofen in der Pfarrgemeinschaft Oberwesel und die Pfarrkirche Sankt Marien in Linz im Kreis Neuwied. In der Pfarreien-Gemeinschaft Neuwied Sankt Matthias wird voraussichtlich in diesem Jahr eine weitere Kirche aufgegeben, und zwar die Liebfrauenkirche. Dieser sogenannten Profanierung wurde bereits zugestimmt. Es habe aber noch kein Abschluss-Gottesdienst stattgefunden, teilte das Bistum Trier auf SWR -Anfrage mit.

Auch im Koblenzer Stadtteil Lützel ist eine Kirche aufgegeben und verkauft worden. Diese wird zu einem Architekturbüro umgebaut. Der Grund für immer mehr Kirchen-Profanierungen ist laut Bistum die sinkende Zahl der Besucher in den Gottesdiensten. Außerdem seien viele Gotteshäuser so marode, dass sich eine teure Sanierung für die Kirchengemeinden nicht mehr lohne. Das war etwa der Grund dafür, dass die Sankt Marien Kirche in Linz und die zum Heiligen Kreuz in Oberwesel-Dellhofen aufgegeben wurden.