Bei einem Unfall in Obernau im Kreis Altenkirchen sind am Sonntagnachmittag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Einer wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Siegen gebracht. Die Ortsdurchfahrt von Obernau, die B256, war nach dem Unfall längere Zeit voll gesperrt.