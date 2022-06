Nach dem Brand in einem Glasveredelungsbetrieb am Montagvormittag in Oberlahr im Westerwald geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt zugrunde lag. Brandstiftung werde ausgeschlossen. In dem Betrieb hatte es erst eine Verpuffung gegeben. Das anschließende Feuer griff auf die angrenzende Schreinerei über. Die Feuerwehr brachte den Brand dann rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr war wegen der starken Rauchentwicklung umgeleitet worden.