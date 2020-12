Noch ist völlig unklar, warum am frühen Dienstagmorgen ein Wohnhaus in Obererbach im Westerwald in Flammen aufging. Einer der beiden Bewohner kam dabei ums Leben.

Der erste Alarm bei den Rettungskräften ging um kurz nach zwei Uhr am Dienstagmorgen ein. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das ältere Bauernhaus nach Polizeiangaben schon in hellen Flammen. Einer der beiden Hausbewohner konnte sich selbst ins Freie retten. Sein 80 Jahre alter Vater kam aber bei dem Brand ums Leben. Suche nach Ursache läuft An den Löscharbeiten in Obererbach waren mehr als 40 freiwillige Feuerwehrleute aus Altenkirchen, Berod und Neitersen beteiligt. Außerdem auch ein Gerätewagen der Feuerwehr in Wissen und Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes. Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, heißt es. Die Schadenshöhe ist noch nicht klar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.