In Mayen wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Zur Wahl stehen drei Kandidaten: Sandra Karduck (CDU), Dirk Meid (SPD) und der amtierende Oberbürgermeister Wolfgang Treis (Bündnis90/Grüne). Wir stellen die Kandidaten vor.

Die Stadt Mayen hat - wie andere Kommunen im nördlichen Rheinland-Pfalz auch - einige offensichtliche Probleme: zu wenig bezahlbare Wohnungen, zu wenig Gewerbegebiete, zu wenig Tourismus und zu viel leere Geschäfte in der Innenstadt. Hinzu kommt, dass der Stadtrat in Mayen als politisch zerstritten gilt. Es wird aller Voraussicht nach kein leichter Job, für die- oder denjenigen, der die Wahl gewinnt. Bei ihren inhaltlichen Schwerpunkten liegen die drei Kandidaten allerdings nicht weit auseinander.

Sandra Karduck (CDU)

Für die CDU tritt die 48-jährige Sandra Karduck an. Die politische Newcomerin ist Rechtsanwältin und Unternehmerin. Ein zentrales Wahlversprechen der Fachanwältin für Familien- und Strafrecht: Sie werde sich als Oberbürgermeisterin für eine bessere Familienpolitik einsetzen. "Mir ist wichtig, dass Familien Bauplätze finden, dass Kinder in gute Kitas und Grundschulen gehen können. Ich möchte neue Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche schaffen. Die älteren Generationen dürfen dabei aber nicht aus dem Blick verloren werden. Ich denke, da ist noch etwas Luft hier in Mayen."

Außerdem will Karduck die Wirtschaft in Mayen unterstützen und die Verwaltung effektiver gestalten. Dass sie dabei politisches Neuland betritt, ist für die Juristin kein Hindernis: "Ich sehe mich ein bischen als Moderatorin. Als Rechtsanwältin ist man gut darin, einvernehmliche Ergebnisse zu erzielen."

Dirk Meid (SPD)

Der SPD-Kandidat ist Dirk Meid. Der 51-Jährige spricht sich ebenfalls dafür aus, mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu schaffen. Als Oberbürgermeister werde er sich dafür einsetzen, die Gewerbesteuer zu senken, sagte Meid im SWR-Interview. So könnten sich wieder mehr Unternehmen in und rund um Mayen ansiedeln und die Innenstadt belebt werden.

Für den Diplom-Verwaltungswirt ist die OB-Wahl vor allem eine Personenwahl: "Was ich erfahren habe ist, dass viele Menschen mich als bodenständig ansehen, als glaubwürdig, als authentisch, als jemand von hier. Wir haben knapp 20.000 Einwohner. Da kennt man noch viele persönlich. Und ich bin auch ein Stück weit stolz, dass mich die Menschen so sehen." Mit diesem Vertrauen will sich der Sozialdemokrat auch für mehr Grünflächen, Elektromobilität oder Fernwärme in der Stadt einsetzen: "Auch da haben wir in den letzten Jahren zu wenig getan."

Wolfgang Treis (Bündnis90/Grüne)

Ökologie und Nachhaltigkeit sind Themen, die auch der aktuelle Amtsinhaber besetzt. Wolfgang Treis hat als erster grüner Oberbürgermeister in Rheinland-Pfalz in Mayen beispielsweise schon früh einen Klimaschutzmanager eingeführt. Der 60-Jährige schreibt sich außerdem auf die Fahnen, dass der ausgeglichene Haushalt mit seiner Arbeit zusammenhänge. Das sei die Voraussetzung, um politische Ideen umsetzen zu können.

Sollte er wieder gewählt werden, will Treis eine Landesgartenschau nach Mayen holen: "Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir Highlights setzen. Und zwar Highlights, die eine Nachhaltigkeit bringen." Als Erfolg seiner ersten Amtszeit nennt der gelernte Sparkassen-Betriebswirt unter anderem die Neugestaltung des Ostbahnhofs. In den kommenden Jahren sei es für ihn entscheidend, Projekte - wie den Bau eines großen Hotels und einer Hochgarage - weiter vorantreiben zu können: "Ich bin so gestrickt, dass ich sage: Was ich anfange, möchte ich auch gerne fertig machen."