Oberbürgermeisterwahl in Andernach: Das sind die Kandidaten

Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Andernach: Udo Dames (SPD) Udo Dames

Udo Dames ist der Kandidat der SPD. Der Berufssoldat ist in Andernach aufgewachsen und sitzt seit 2009 für seine Partei im Andernacher Stadtrat. Mit seiner Frau lebt er seit zehn Jahren in der Südstadt.

Energiegenossenschaft gründen

Udo Dames setzt sich besonders dafür ein, dass sich Bürgerinnen und Bürger am Ausbau erneuerbarer Energien beteiligen können. Der 57-Jährige plant, eine städtische Energiegenossenschaft zu gründen, um unabhängiger von großen Konzernen zu werden und die Energiekosten für die Menschen erträglich zu halten. Die Stadt habe es bisher versäumt, in alternative Energien zu investieren, sagt Dames. Hier müsse schnell und so unbürokratisch wie möglich gehandelt werden. Die Investitionen in Photovoltaik und Windkraft müssten aber für alle Andernacher bezahlbar bleiben.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Für Dames ist der soziale Wohnungsbau außerdem ein zentrales Thema. Es sei wichtig, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. "Die sozial schlechter gestellten Menschen dürfen wir in der jetzigen Situation nicht alleine lassen", sagt Dames im SWR-Interview. Er will die Pläne für das Großprojekt "Culinacum am Runden Turm" nur unterstützen, wenn gleichzeitig Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Zudem dürfe der städtische Haushalt durch das geplante Großprojekt nur geringfügig belastet werden.