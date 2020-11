Für die Obdachlosen in der Stadt Koblenz verschärft sich nach Einschätzung der Sozialarbeiter die Situation. Neben zunehmend kälteren Temperaturen mache den Obdachlosen auch die Corona-Pandemie zu schaffen.

So können sich nach Angaben der Caritas in der Neustadt nur noch zwei statt sechs Personen pro Raum aufhalten. Teilweise müsse Essen oder Café durchs Fenster nach draußen gereicht werden. Normalerweise sind bis zu vierzig Menschen gleichzeitig in der Caritas-Einrichtung.

Abwechselnd ins Warme

Der Winter ist hier immer eine schwierige Zeit, doch dieses Jahr wird es besonders hart, denn der Platz ist knapp, sagt der Leiter Wohnungslosenhilfe Neustadt 20, Markus Fröhlich: "Es ist jetzt so, dass wir vorrangig die Menschen rein lassen, die tatsächlich auf der Straße liegen. Die Streetworker schätzen so circa 30 Personen und da muss man schauen, dass die sich erstmal aufwärmen. Und man muss dann stündlich wechseln und gucken, dass alle zum Zuge kommen."

Trotzdem biete die Caritas auch in Corona-Zeiten jeden Morgen Frühstück und zwei Mal warmes Essen an. Außerdem könnten sich Obdachlose hier waschen und in der Kleiderkammer warme Sachen und winterfeste Schlafsäcke geben lassen.

Streetworker Erich Weber wärmt in der Küche des Obdachlosenrestaurants „Mampf“ Suppe für die Obdachlosen in der Koblenzer Innenstadt auf. picture-alliance / Reportdienste Thomas Frey/dpa

Stadt bietet Quarantäneplätze

Nach Angaben der Stadt reicht auch das Übernachtungsangebot von fast 60 Plätzen aus. Wenn sich Wohnungslose mit Covid-19 infiziert hätten, biete die Stadt Quarantäneplätze an. Falls diese nicht reichten, würde sie weitere Plätze anmieten. Außerdem will der Verein "Die Schachtel" Obdachlose Ende des Monats aus einem Kältebus mit warmem Essen und Schlafsäcken versorgen.

Markus Fröhlich sorgt sich auch um die Gesundheit der Menschen. Wenn ein Obdachloser an Corona erkrankt, müsse die Stadt ihn unterbringen. So einen Fall habe es zwar bisher in Koblenz noch nicht gegeben, doch viele Betroffene hätten Vorerkrankungen oder seien älter, gehörten also zur Risikogruppe. Hinzu komme, dass die Fußgängerzonen leerer sind als sonst: Geldsammeln werde also zu einem echten Problem.