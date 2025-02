In Neuwied ist am 23. Februar nicht nur Bundestags- sondern auch Oberbürgermeisterwahl. Drei Kandidaten gibt es, darunter auch Sven Lefkowitz. Er tritt für die SPD an.

Sven Lefkowitz ist in Neuwied aufgewachsen, wo er auch heute immer noch lebt. Er ist ledig und hat eine elfjährige Tochter. Nach einer Ausbildung in der Pflege war er nach eigenen Angaben Einrichtungsleiter mit Verantwortung für viele Pflegebedürftige und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 1994 ist er außerdem Mitglied des Neuwieder Stadtrates. Alter: 56

Wohnort: Heddesdorf

Beruf: Ombudsmann für Pflege des Landes Rheinland-Pfalz Video herunterladen (47,8 MB | MP4) SWR Aktuell: Warum wollen Sie Oberbürgermeister in Neuwied werden, Herr Lefkowitz? Sven Lefkowitz: Ich liebe Neuwied und sehe das enorme Potenzial unserer Stadt. Ich möchte eine bürgernahe Verwaltung schaffen, die Anliegen schnell und unbürokratisch bearbeitet. Mein Ziel ist es, Neuwied lebenswerter und moderner zu machen - mit mehr Sicherheit, Sauberkeit und einer sozialen Infrastruktur, die allen Menschen zugutekommt. SWR Aktuell: Was ist für Sie das wichtigste Problem, das in Neuwied angepackt werden muss? Lefkowitz: Neuwied muss sauberer und sicherer werden. Müll, Schlaglöcher und marode Infrastruktur beeinträchtigen nicht nur das Stadtbild, sondern auch das Sicherheitsgefühl. Wir müssen in die Stadtteile investieren und die Lebensqualität für alle verbessern. SWR Aktuell: Neuer, bezahlbarer Wohnraum für die Stadt wird - wie in anderen Kommunen im Land - auch in Neuwied dringend benötigt - wie wollen Sie das Problem lösen? Lefkowitz: Ich setze auf eine aktive Wohnraumpolitik: kommunale Bauprojekte, bessere Nutzung von Fördermitteln und eine Kooperation mit Genossenschaften. Zudem will ich Wohnraumzweckentfremdung verhindern und Baulücken aktiv nutzen, um für alle bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. SWR Aktuell: Die Stadthalle Heimathaus ist ein wichtiger Veranstaltungsort für die Menschen in der Stadt - aber noch immer ist nicht klar, ob sie saniert oder neu gebaut wird - wo werden künftig Großveranstaltungen in Neuwied stattfinden? Lefkowitz: Großveranstaltungen brauchen eine zuverlässige Infrastruktur. Ob Sanierung oder Neubau: Es muss schnell Klarheit her. Ich werde die Entscheidung transparent vorantreiben und sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger von Neuwied eine moderne, zukunftssichere Veranstaltungsstätte erhalten. SWR Aktuell: Wie stehen Sie zum Thema Innenstadtentwicklung? Wie kann man Neuwied als Einkaufsstadt attraktiver machen? Lefkowitz: Eine attraktive Innenstadt lebt von Sauberkeit, Sicherheit und Vielfalt. Ich setze auf die Förderung von lokalen Geschäften, Investitionen in Aufenthaltsqualität und neue Konzepte für leerstehende Immobilien. Dazu gehören moderne Märkte, kulturelle Events und ein besseres Verkehrsmanagement. SWR Aktuell: 2023 hat die Stadt einen Verkehrsentwicklungsplan beschlossen - mit dem Ziel den Radverkehr in der Stadt voranzubringen. Radwege sind seitdem auch entstanden - wie wollen Sie die Stadt noch fahrradfreundlicher machen? Lefkowitz: Ich möchte ein durchgängiges Radwegenetz schaffen, Lücken schließen und sichere Abstellmöglichkeiten ausbauen. Zusätzlich setze ich auf Verkehrsberuhigung und Kampagnen, um das Radfahren in Neuwied noch attraktiver zu machen - für Pendler und Freizeitradler gleichermaßen.