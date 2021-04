per Mail teilen

Nach der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl vor 35 Jahren engagieren sich noch immer Vereine aus Asbach und Neuwied für die Opfer. Doch die politische Lage in Belarus erschwert mittlerweile deren Arbeit.

Am 26. April 1986 kam es im Atomkraftwerk Tschernobyl zu einer verheerenden Explosion. Radioaktives Material wurde in die Atmosphäre geschleudert, weite Teile Russlands, der Ukraine und von Belarus wurden radioaktiv verseucht. Noch heute leiden die Menschen vor Ort an den Folgen.

Seit den 1990er Jahren engagieren sich mehrere Vereine aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz für diese Opfer. Ein Schwerpunkt der Hilfsarbeit ist das Gomel-Gebiet in Belarus, denn diese Region gilt als einer der am stärksten Kontaminierten. Vor allem Kinder wurden bis zum vergangenen Jahr regelmäßig zur Erholung nach Rheinland-Pfalz gebracht. Bei dem Verein "Freunde für Belarus" aus dem Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis waren es eigenen Angaben zufolge mindestens 700 Kinder.

Wegen Corona: Verein schickt Hilfspakete

Im vergangenen Jahr musste der Aufenthalt allerdings wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Außerdem erschwere die politische Lage in Belarus zunehmend die Hilfsarbeit, so der Verein. Deshalb versuche der Verein anders zu helfen als in den vergangenen Jahren.

Freunde für Belarus e.V.

"Wir haben schon rund 750 Hilfspakete mit Kleidung und Lebensmitteln verschickt und konnten mit unserer Hilfe einen Spielplatz bauen lassen", sagen Christel und Hans-Peter Weißenfels von den Freunden für Belarus. Doch sie fürchten, dass die Unruhen in Belarus die Hilfsarbeit auch in Zukunft weiter erschweren werden und die über Jahre aufgebaute Zusammenarbeit behindere.

Das bestätigt auch der Verein Kinderhilfe Tschernobyl aus Asbach. "Viele Vereine sind sehr verunsichert, manche sogar so sehr, dass sie schon aufgehört haben", sagt Josef Szerencsi aus Asbach im Kreis Neuwied. Auch dieser Verein konnte im vergangenen Jahr keine Kinder in die Region einladen. Seit 1993 hat der Verein eigenen Angaben zufolge rund 1.200 Kinder zur Erholung nach Deutschland gebracht. "Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder Einladungen verschicken können", sagt Josef Szerencsi.

Koblenzer Firma baute Schutzhülle für den Katastrophen-Reaktor

Weitere Unterstützung kam außerdem von einer Koblenzer Firma. Sie war an der Entwicklung einer Schutzhülle aus Edelstahl beteiligt, die vor etwa acht Jahren über den Katastrophen-Reaktor geschoben wurde. Vorher war ein brüchiger Beton-Sarkophag über dem havarierten Reaktor.

Neben dem Unglücksort hatte dann die Koblenzer Firma Kalzip drei Jahre lang die neue Schutzhülle aufgebaut, bevor sie über den Reaktor geschoben wurde. Wie das Unternehmen mitteilte, sei die Hülle, das bislang größte mobile Bauwerk der Welt, für das eine Höchstleistung von allen Beteiligten notwendig war. Die Hülle soll demnach das Reaktorgebäude noch 100 Jahre lang schützen.