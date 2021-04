Der Nürburgring ist wegen der Corona-Schutzregeln für Touristen und Besucher weiterhin gesperrt. Es werde über Ostern verstärkt Polizeikontrollen geben, teilte der Kreis Ahrweiler mit.

Die Kreisverwaltung wies erneut darauf hin, dass die Regeln sowohl die Nordschleife und die Grand-Prix-Strecke als auch die Parkplätze rund um die Eifelrennstrecke betreffen. Die Polizei soll am Osterwochenende verstärkt kontrollieren, ob die Einschränkungen berücksichtigt werden.

Eigentlich 20.000 Motorsportfans am Ring erwartet

Eigentlich ist der sogenannte "Car-Friday" der inoffizielle Saisonstart für alle Nürburgring-Fans. Bis zu 20.000 Auto- und Motorrad-Liebhaber fahren traditionell zu Beginn des Osterwochenendes in die Eifel, um sich rund um den Ring zu treffen und ihre seltenen oder getunten Fahrzeuge zu präsentieren.

Der sogenannte Car-Friday am Nürburgring gilt bei vielen Motorsportfans traditionell als das erste Highlight des Jahrres. dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Immer wieder Stunts und gefährliche Aktionen

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Motorsportfans aufgefallen, die ihre Motorräder und Autos auch fernab der Rennstrecke mit durchdrehenden Reifen und gefährlichen Stunts besonders in Szene setzen wollten. Wegen der Corona-Pandemie appelliert der Kreis Ahrweiler an alle, in diesem Jahr zu Hause zu bleiben und erst wieder zu kommen, wenn die Kontakt- und Ausgangsregeln gelockert worden sind.