Am Nürburgring in der Eifel sind auch 2025 wieder viele Events geplant. Rock am Ring feiert sein 40-jähriges Jubiläum, außerdem gibt es wieder das 24h-Rennen, den Truck-Grand-Prix und Rad am Ring.

Bereits am vergangenen Wochenende ist auf dem Nürburgring in der Eifel die Saison mit Touristenfahrten wieder gestartet. Autofans können jetzt wieder über die Nordschleife fahren.

Allerdings dürfen zum ersten Mal keine Motorräder dort fahren und müssen aus Sicherheitsgründen auf die Grand-Prix-Strecke ausweichen. Neu ist zudem eine Ausfahrt an der Döttinger Höhe, denn dort können Nürburgringbesucher die Nordschleife vorzeitig verlassen. Damit soll Stau auf der Strecke verhindert und der Eifelort Nürburg entlastet werden.

Der Internationale ADAC Truck-Grand-Prix lockt vom 10. bis 13. Juli Besucherinnen und Besucher an den Nürburgring. picture-alliance / Reportdienste Thomas Frey

Rennsport-Highlights auf dem Nürburgring 2025

Mehr als 100 Rennautos liefern sich im Juni das 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Tag und Nacht zeigen die Fahrer ihr Können. Beim ADAC Truck-Grand-Prix vom 10. bis 13. Juli sind wieder die ganz großen Maschinen unterwegs und zu bestaunen. Neben einem Musik-Festival liefern sich dort die Trucks ein Rennen.

Im August erleben laut Veranstalter etwa 42.000 Zuschauer den 51. BELMOT Oldtimer-Grand-Prix. In diesem Jahr ist auch wieder die DTM (8. bis 10 August) zu Gast in der Eifel, aber auch der Porsche Sports Cup (30. Mai bis 1. Juni) und die Nürburgring Classics (13. bis 15. Juni).

Rock am Ring und Rad am Ring auch 2025 wieder in der Eifel

Eines der Highlights ist in diesem Jahr sicherlich, dass das Festival Rock am Ring (6. bis 8. Juni) sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Das Festival ist bereits ausverkauft. Nach Angaben des Veranstalters waren die 90.000 Tickets noch nie so früh restlos verkauft. Mit dabei sind unter anderem Slipknot, K.I.Z, Korn und The Prodigy.

Vom 18. bis 20. Juli versuchen wieder zahlreiche Radfahrer die "grüne Hölle" bei Rad am Ring zu bezwingen. Höhepunkt der Veranstaltung ist das 24-Stunden-Rennen der Radfahrer über die Kombination aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife.

Beim 40. Jubiläum von Rock am Ring sind im Juni unter anderem die Bands Slipknot, Korn und Rise Against dabei. picture-alliance / Reportdienste Thomas Frey

Indoor-Events am Nürburgring 2025

Bereits am 29. März nehmen wieder viele Darts-Sportler am Nürburgring in der ring°arena bei Darts am Ring teil. In der ring°arena tritt am 20. September Comedian Carolin Kebekus auf. Mit Stand-Up Comedy ist auch wieder NightWash live in der Eifel und zwar am 15. November. Weitere Indoor-Events sind der Nürburgring Familientag am 26. Oktober sowie die Jobmesse am 7. und 8. November.