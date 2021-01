Der Veranstaltungskalender des Nürburgrings in der Eifel ist auch in diesem Jahr wieder voll. Ob und wie jedoch Rock am Ring, das 24h-Rennen, der Truck-Grand-Prix oder auch die DTM stattfinden können, steht nach Angaben der Geschäftsführung noch nicht fest. Denkbar seien möglicherweise wieder Veranstaltungsformen unter strengen Corona-Auflagen, sagte der Pressesprecher des Nürburgrings, Alexander Gerhard. Im vergangenen Jahr fand am Nürburgring sogar ein Formel-1-Wochenende unter strengen Corona-Auflagen statt.