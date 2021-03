An diesem Wochenende startet die Saison auf dem Nürburgring in der Eifel mit den die so genannten Touristenfahrten. Ende des Monats soll nach Angaben der Geschäftsführung das erste Rennen stattfinden. Die Langstreckenserie soll am 27. März starten, sagte ein Sprecher des Nürburgrings. Ob und wie in diesem Jahr Veranstaltungen wie Rock am Ring, das 24h-Rennen, der Truck-Grand-Prix oder auch die DTM stattfinden können, stehe noch nicht fest. Der Schutz der Gesundheit hat nach Angaben der Geschäftsführung bei allen Planungen Vorrang. Auch die Touristenfahrten fänden unter strengen Corona-Auflagen statt. Ordner des Nürburgrings würden auf den Parkplätzen an der Nordschleife die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Die Personalkosten sollen unter anderem mit neuen Parkgebühren finanziert werden. Die Parkgebühr für einen Tag kostet nach Angaben der Geschäftsführung zwei Euro.