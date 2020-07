Der Nürburgring gehört in diesen Tagen eigentlich den Renntrucks: Hochgezüchtete Lastwagen rasen sonst mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde über den Asphalt. Doch Corona zwingt diese Europameisterschaft ins Internet. Funktioniert das Experiment?

Eigentlich hätte vom 17. bis zum 19. Juli der Truck-Grand-Prix am Nürburgring vor mehr als 100.000 Zuschauern stattgefunden. Corona verhindert dieses Jahr bislang die Truck-Rennen der FIA-Europameisterschaft von Tschechien bis Spanien. Georg Fuchs, Chef der zuständigen ETRA Promotion GmbH in Koblenz, erklärt, man habe sich daher entschlossen, die Rennserie virtuell aufzusetzen. Danach sollen von Ende August an, so hofft er, noch sechs reale Truck-Rennen folgen, womöglich als Geisterrennen wie derzeit bei der Formel 1.

Das erste virtuelle Truck-Rennen ist Ende Mai gestartet, das letzte Mitte August geplant. Viele Fans ziehen mit: "Bisher hatten wir im Durchschnitt 129.000 Zuschauer", berichtet der Promoter. Damit bleibe der Truck-Grand-Prix auch im Netz unter den Top drei der zuschauerstärksten Motorsport-Events in Deutschland.

13 Renn-Truck-Fahrer seien mit Simulatoren mit Steuerrädern, Schalthebeln und mehreren großen Bildschirmen vorne und an den Seiten mit von der Partie. Der Verein Virtual Racing habe bei der Entwicklung der digitalen Rennserie geholfen. Alles sei eng an die realen Events angelehnt. "Wir haben zum Beispiel ein digitales Studio mit einem Livestream in fünf Sprachen", so Fuchs. Bei Regelverstößen drohten Fahrern auch am Simulator Strafen.

"Das feine Gefühl für den Truck, das fehlt"

Auch Sascha Lenz aus Weißenthurm bei Koblenz wäre am Wochenende eigentlich mit seiner Renn-Zugmaschine über den Asphalt gerast. Seine Managerin und Mutter Silvia Lenz stand der Anfrage für die virtuelle Rennserie zuerst skeptisch gegenüber, aber "je länger ich darüber nachdachte, desto sicherer war ich mir, wenn unsere Fans nicht zu uns kommen können, dann halt umgekehrt." Ein geeigneter Simulator koste von 3.000 Euro an aufwärts.

Truckrennfahrer Sascha Lenz trainiert in Weißenthurm am Simulator. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Thomas Frey/dpa

Renn-Truck-Pilot Lenz sitzt in seiner Truck-Halle angeschnallt auf einem Fahrersitz, der sich bei jeder Kurve bewegt, und starrt auf seine drei großen Bildschirme: "Der Simulator gibt nicht zu 100 Prozent genau das Feeling zurück wie das reale Auto" Die Fliehkräfte fehlten, das Bremsgefühl sei anders: "Das feine Gefühl für den Truck, das fehlt einfach im Simulator." Die hochgezüchteten realen Zugmaschinen mit fast 1.100 PS beschleunigen in nur rund fünf Sekunden auf 160 Kilometer pro Stunde. Trotz der Einschränkungen bei virtuellen Rennen hat Sascha Lenz "viel Spaß am Simulator". Dies sei eine Möglichkeit in Corona-Zeiten, "um dann im Winter weiter trainieren zu können".

Reale Rennserie ab Ende August?

Georg Fuchs von der ETRA Promotion GmbH, einer 100-prozentigen Tochter des ADAC Mittelrhein, vermutet, jüngere Fahrer mit Gaming-Erfahrung seien hier etwas im Vorteil. Die geplante reale Serie von sechs Truck-Grand-Prix-Rennen zwischen Ende August und Mitte November soll endlich wieder für Einnahmen sorgen, denn die jetzigen virtuellen Events sind für Fans gratis. "Wir haben keine TV-Lizenz-Einnahmen wie die Formel 1, wir sind auf zahlende Zuschauer angewiesen", erklärt der Promoter.

"Es ist ein Festival für und von Lkw-Fahrern, ergänzt Fuchs. In der Realität mit einer ganz eigenen Atmosphäre mit Country-Live-Musik und Cowboy-Hüten. Manche Fans, darunter viele Berufskraftfahrer, haben sich in den vergangenen Jahren komplette Wohnungen in ihren Lkw eingerichtet. Vom 16. bis 18. Juli 2021 soll diese Art von Motorsport-Kurzurlaub wieder am Nürburgring angeboten werden.