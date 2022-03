Motorensound, Gitarren und Ausdauersport: Der Nürburgring hat sein Programm für 2022 vorgestellt. Mit Rock am Ring, 24-Stunden-Rennen und Truck-Grand-Prix kehrt der Ring zur alten Normalität zurück.

Wie überall waren in den letzten zwei Jahren am Nürburgring nicht viele Veranstaltungen oder nur eingeschränkt möglich. Doch schauen Ring-Fans jetzt in den Veranstaltungskalender, hat die Eifelrennstrecke 2022 viel vor und will wieder viele tausend Zuschauer anlocken.

So soll in diesem Jahr etwal Rock am Ring wieder stattfinden, nachdem das große Musikfestival in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war. Laut den Veranstaltern sind für das Festival bereits 90 Prozent und für das Nürnberger Schwesterfestival Rock im Park ebenfalls fast 90 Prozent der Tickets verkauft.

Bei beiden Festivals treten vom 3. bis 5. Juni jeweils rund 80 Bands auf drei Bühnen auf. Headliner sind Green Day, Muse und Volbeat. 87.500 Zuschauer können es nach Angaben der Veranstalter maximal am Nürburgring und 75 000 in Nürnberg sein. Neu sein soll auf beiden Festivalflächen bargeldloses Bezahlen mit sogenannten RFID-Armbändern mit Chips, was zu kürzeren Schlangen etwa beim Getränkeverkauf sorgen soll.

Motorsport und Fan-Erlebnis sollen im Fokus stehen

Der Motorsport steht laut Nürburgring GmbH nach wie vor im Mittelpunkt des Geschehens. Aber auch das Fan-Erlebnis soll laut Sprecher Gerhard wieder in den Fokus rücken. Am 25. März werden hier erstmals bei einer Darts-Gala Weltklassespieler des Präzisionssports mit Pfeilen erwartet. Racetrucks, wie beim ADAC Truck-Grand-Prix, gebe es genauso zu erleben wie internationalen Spitzensport im Rahmen der DTM oder der ADAC GT Masters.

Im Sommer ist nach Angaben des Rings die FIA World RX of Germany geplant, erstmals voll elektrisch. Fahrzeuge aus allen Epochen des Motorsports werden demnach außerdem bei verschiedenen Oldtimer-Events, wie etwa dem AvD-Oldtimer-Grand-Prix oder dem ADAC 1000-km-Rennen, zu sehen sein. Auch den traditionellen Saisonstart für Biker, den Motorrad-Gottesdienst "Anlassen", werde es Anfang April wieder geben.

Seit Januar an bilden Christian Stephani (li.) und Ingo Böder (re.) die neue Geschäftsführung der Rennstrecke Nürburgring in der Eifel. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Großes 24-Stunden-Jubiläum und eine 12-Stunden-Premiere

Ein neues Nürburgring-12 Stunden-Rennen soll laut Ring vom 9. bis 11. September Premiere feiern. Das Motorsportwochenende werde das neue Highlight der Nürburgring Langstrecken-Serie, die 2022 insgesamt acht Mal auf der Kombination aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife starten soll, so die Nürburgring GmbH.

Bereits Ende Mai finde das 50-jährige Jubiläum des 24-Stunden-Rennens statt. Die Fans sollen dabei wieder das komplette Fan-Erlebnis genießen können: inklusive Camping rund um die Nordschleife, freier Platzwahl auf den Tribünen, Zutritt zum Fahrerlager und dem Besuch der Startaufstellung vor dem Rennen. Im vergangenen Jahr war all das aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.

Ein Tag Vollgas bei der Nürburgring Driving Academy

Fahrertraining auf dem Nürburgring SWR

Außerdem ändere sich etwas für Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Trainings der Nürburgring Driving Academy. Laut Nürbrugring GmbH sind hier Formel-4-Fahrzeuge im Einsatz, die von 0 auf 100 km/h in 2,9 Sekunden über die Grand-Prix-Strecke fahren. Rund 60 Kurse gebe es vom Schnupper- bis zum Profikurs.