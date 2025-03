Nürburgring-Affäre: Was Kurt Beck heute anders machen würde

per Mail teilen

Der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) gibt sich im Interview zur Nürburgring-Affäre selbstkritisch: Er hätte vor dem Bau der Erlebniswelt einen "temporären Stopp einlegen" sollen.

Die Nürburgring-Affäre begleitete das Ende der Amtszeit von Kurt Beck (SPD) als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Nach dem Ende der Formel-1-Rennen in der Eifel sollte das Projekt "Nürburgring 2009" viele Gäste an den Nürburgring locken. Ein Freizeitpark sollte unter anderem am Ring gebaut werden und den Steuerzahler dabei nichts kosten.

Doch das ging schief: Die Finanzierung durch private Investoren scheiterte. Das Projekt kostete den Steuerzahler hunderte Millionen Euro, der Nürburgring stürzte in eine Krise und der damals zuständige Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) trat zurück.

Mehr dazu gibt es in Folge 4 des SWR-Podcasts "Höllenrausch" in der ARD-Audiothek .

Kurt Beck, ehemaliger rheinland-pfälzischer Ministerpräsident spricht über das Projekt "Nürburgring 2009". picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Projekt führte zum Rücktritt eines Ministers

Deubel wurde später vom Landgericht Koblenz zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt, wegen schwerer Untreue und der uneidlichen Falschaussage im Nürburgring-Untersuchungsausschuss.

Der Bundesgerichtshof hob die Verurteilung wegen Untreue später im Revisionsverfahren teilweise auf. In einem zweiten Prozess reduzierte das Landgericht die Haftstrafe auf zwei Jahre und drei Monate. Zugute gehalten wurde Deubel, dass er mit seinen politischen Fehlern "keinen Cent in seine Tasche gewirtschaftet" habe.

Das ist die Nürburgring-Affäre: Bei der Nürburgring-Affäre geht es um das Projekt "Nürburgring 2009" und die dabei geplante Erlebniswelt. Sie sollte Besucher auch dann an den Nürburgring bringen, wenn es dort keine Autorennen gibt. Größte Attraktion sollte der sogenannte "Ring-Racer" sein, eine Achterbahn mit enormer Beschleunigung, die einem Formel-1-Auto nachempfunden sein sollte. Bei der Affäre geht es um die Finanzierung dieses Projekts. Der damalige Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hatte stets betont, das Projekt werde den Steuerzahler kein Geld kosten. Sein Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) hatte bei dem Projekt mit dubiosen Finanzvermittlern zusammengearbeitet. Weil aber kein Investor gefunden werden konnte, wurde das Projekt mit 350 Millionen Euro vom Steuerzahler finanziert.

Kurt Beck gibt sich im SWR-Podcast auch selbstkritisch

Im SWR Podcast "Höllenrausch" äußerte sich Kurt Beck, der damalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Er sieht sich selbst auch heute nicht in der Schuld. Er hätte seinem damaligen Finanzminister Deubel vertraut, sagte er dem SWR im Sommer 2024. Dennoch betont er, dass er heute einen "temporären Stopp" einlegen würde, damit doch noch die Investoren zusammenkommen können.

Beck nimmt seinen damaligen Finanzminister in Schutz

Beck nimmt allerdings auch heute noch seinen damaligen Finanzminister in Schutz: "Er hat an das geglaubt, was er konzeptionell mitgetragen hat als Aufsichtsratsvorsitzender. Das hat es umso bitterer gemacht." Es habe Deubel am meisten umgetrieben, dass er auf "solche Leute" hereingefallen ist. Beck hält das Urteil für Deubel für "überzogen".

Freispruch für Urs Barandun hat Beck gewundert

Es gab auch noch einen anderen Prozess: Gegen den Schweizer Geschäftsmann Urs Barandun. Ihm wurde damals vorgeworfen, er hätte der Nürburgring GmbH fälschlich vorgespielt, einen reichen US-Investor für den Ring vermitteln zu können. Von Barandun vorgelegte Schecks waren aber geplatzt.

Dass Barandun gar nicht juristisch belangt wird, das hat mich als juristischen Laien gewundert und trotzdem ist es so.

Barandun wurde vor dem Landgericht Mainz aber freigesprochen. Kurt Beck sagt heute: "Dass Barandun gar nicht juristisch belangt wird, das hat mich als juristischen Laien gewundert und trotzdem ist es so."

SWR-Journalist: Beck war politisch hauptverantwortlich

Kurt Beck habe sich zwar auf Deubel verlassen, aber auch die politische Direktive vorgegeben, sagt der damalige SWR-Investigativ-Journalist Wilm Hüffer: "Deubel hätte sich nie in diesem Umfang aus der Haushaltskasse bedienen können, wenn nicht Beck gesagt hätte: Wir versuchen das erstmal so." Beck sieht das anders: Als Ministerpräsident könne man nicht alle Beteiligungen des Landes bis ins Detail im Blick behalten.

Mehr dazu gibt es in Folge 4 des SWR-Podcasts "Höllenrausch" in der ARD-Audiothek . Der sechsteilige Podcast über den Mythos Nürburgring und seine Glanz- und Schattenzeiten gibt es in der ARD Audiothek, neue Folgen immer freitags.