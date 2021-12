Nürburgring bekommt zwei neue Geschäftsführer

Der Nürburgring bekommt Anfang 2022 zwei neue Geschäftsführer: Ingo Böder und Christian Stephani. Beide haben bisher für das Management der Rennstrecke in der Eifel gearbeitet. Nach Angaben des Nürburgrings war Ingo Bröder seit diesem Jahr unter anderem für Veranstaltungen an der Rennstrecke verantwortlch. Christian Stephani hat seit rund zehn Jahren für den Nürburgring gearbeitet, unter anderem im Vertrieb der Nürburgring-Betreibergesellschaft. Beide zukünftigen Geschäftsführer kommen aus der Region. Im Sommer hatte der bisherige Geschäftsführer des Nürburgrings, Mirco Markfort, den Nürburgring verlassen. Er hatte unter anderem die Rückkehr der Formel 1 an den Nürburgring organisiert. Er war auch mit verantwortlich für das Hygiene-Konzept in der Corona-Pandemie, das früh Veranstaltungen mit Zuschauern ermöglichte.