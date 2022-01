"Made in Südwest": So will der Nürburgring nach Corona durchstarten

Infos zum Film "Made in Südwest" über den Nürburgring

Der Südwestrundfunk zeigt den Film von Michael Lang über den Nürburgring in seiner Sendereihe "Made in Südwest" am 21. Juli um 20:15 Uhr im Dritten Programm. Er trägt den Titel "Mit Vollgas aus der Krise? Der Nürburgring will wieder durchstarten".