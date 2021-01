Auf dem Nürburgring laufen die Vorbereitungen für das Formel-Eins-Rennen am Sonntag. Es ist das erste seit sieben Jahren in der Eifel. Die Behörden haben erlaubt, dass bis zu 20.000 Zuschauer am Nürburgring dabei sein können. So viele Zuschauer seien ein wirtschaftlicher Erfolg für die Rennstrecke in der Eifel, sagte er Pressesprecher des Nürburgrings. Ticketkäufer, die in Corona-Risikogebieten wohnen, dürften jedoch nicht kommen. Sie bekommen nach Angaben des der Geschäftsführung den Ticketpreis erstattet. Am Wochenende brachten die ersten Trucks der Rennteams Material für die Formel 1 in die Eifel. Mitarbeiter des Nürburgrings machten unter anderem das Fahrerlager Corona-sicher. Sie bauten zusätzliche Räume und Absperrungen.