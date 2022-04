Carfriday am Nürburgring: Polizei kündigt massive Kontrollen an

Für viele Autofans, die gerne mit getunten, PS-starken Fahrzeugen unterwegs sind, ist der so genannte Carfriday inoffizieller Saisonauftakt. Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat für die Treffen der Autotuner-Szene am Karfreitag Kontrollen angekündigt, etwa rund um den Nürburgring.

An Karfreitag erwartet die Polizei nach eigenen Angaben rund um den Nürburgring in der Eifel tausende Besucher. Der so genannte "Carfriday" ist für Autoposer ein regelrechter Feiertag, an dem sie mit ihren leistungsstarken und oft auch getunten Motoren gerne beeindrucken wollen.

Massive Kontrollen an Carfriday

Das sorgte in der Vergangenheit aber nicht bei allen für Begeisterung: Lärm, Motorengestank und illegale Autorennen störten nicht nur die Anwohner rund um den Nürburgring, sondern beschäftigten auch die Polizei. Damit es am Karfreitag nicht zu Verkehrsverstößen oder Lärmbelästigungen kommt, wird die Polizei nach eigenen Angaben den ganzen Tag die Hauptzufahrtsstraßen zum Nürburgring kontrollieren. Aber auch in der Stadt Adenau und den umliegenden Ortschaften wird sie präsent sein.

Gebiet um Nürburgring sollte weiträumig umfahren werden

Die Polizei rechnet am gesamten Osterwochenende mit Staus und rät allen, die nicht zum Nürburgring wollen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Wer sich im Bereich des Nürburgrings "daneben" benehme, müsse mit Konsequenzen rechnen, teilt die Polizei mit. Konkret heißt das, dass Platzverweise möglich sind, eventuell der Führerschein eingezogen oder sogar das Fahrzeug sichergestellt wird. Falsch geparkte Fahrzeuge würden abgeschleppt.

Illegale Autorennen sind strafbar

Die Polizei weist in dem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass sich jeder strafbar macht, der an illegalen Autorennen teilnimmt oder sie veranstaltet. Die Strafen treffen die Auto-Fans meist hart. Es können Punkte in Flensburg zusammen mit hohen Bußgeldern fällig werden. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Fahrerlaubnis entzogen und sogar das Fahrzeug beschlagnahmt wird. Es droht sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren, wenn dabei Menschen verletzt werden.