Endlich wieder Formel 1 live auf dem Nürburgring erleben: Die Motorsport-Fans freuen sich auf das Renn-Wochenende in der Eifel. Aber auch dort gibt es strenge Corona-Vorgaben. Wir sagen Ihnen, was Sie beachten müssen.

Bis zu 20.000 Zuschauer dürfen das Formel-1-Rennen am Wochenende vor Ort an der Traditionsstrecke in der Eifel verfolgen. Um den "Großen Preis der Eifel" ausrichten zu können, müssen die Betreiber der Rennstrecke und die Formel 1 Gesundheits- und Hygienekonzepte einhalten. Das bedeutet für die Besucher zahlreiche Einschränkungen, die aber nicht wesentlich von den Corona-Maßnahmen in anderen Bereichen abweichen. Hier die wichtigsten Regelungen:

Tickets

Tickets sind ausschließlich online unter www.nuerburgring.de/formel1 erhältlich. Sie sind personalisiert und beinhalten jeweils einen festen Sitzplatz. Angegeben werden müssen neben dem Namen auch die Anschrift und die Telefonnummer. Keine Tickets erhalten Menschen, die aus ausgewiesenen Risikogebieten kommen oder die sich in den 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Ausnahme ist ein negativer Corona-Test, der aber zeitnah erfolgen muss.

Anreise und Parken

Jeder Tribüne ist eine feste Parkzone zugeteilt. Bei der Buchung der Tickets können die Parkplätze mit gebucht werden. Ein Besucherleitsystem sorgt dafür, dass sich Besucher von unterschiedlichen Tribünen nicht untereinander begegnen müssen.

Hygiene

Desinfektionsstation auf dem Nürburgring dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Menschen mit Erkältungssymptomen sind gebeten, von einer Teilnahme an der Veranstaltung unbedingt abzusehen. Der Ticketpreis wird dann zurückerstattet.

Mund-Nasen-Bedeckungen sind grundsätzlich zu tragen, Ausnahme ist der Tribünensitzplatz. Der Mindestabstand zu Menschen, die nicht aus einem gemeinsamen Hausstand kommen, beträgt 1,5 Meter. Dies gilt auch, wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Besucher sind aufgerufen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und die aufgestellten Hand-Desinfektionsgeräte zu nutzen.

Gastronomie

Auf den Tribünen werden Speisen und alkoholfreie Getränke nur zum Mitnehmen angeboten. Diese dürfen nur auf dem Tribünensitzplatz verzehrt werden. Alkoholische Getränke werden nicht verkauft. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt.

Alle Corona-Maßnahmen und weitere Infos finden Sie auf der Seite der Veranstalter.