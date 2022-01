Nürburgring 2022: Keine Formel 1, aber vermutlich Rock am Ring

Die Nürburgring GmbH hofft darauf, in diesem Jahr wieder Zuschauer an der Traditionsrennstrecke in der Eifel begrüßen zu können: Die Planungen für das Programm laufen.

Das Corona-Virus soll dem Nürburgring die Saison nicht verhageln. Christian Stephani, einer der beiden Geschäftsführer der Nürburgring GmbH, geht jedenfalls momentan davon aus, dass Zuschauer bei Veranstaltungen dabei sein können. Ganz klares Ziel sei es, in Zusammenarbeit mit den Organisatoren Konzepte zu erstellen, damit große Sport- oder Musikveranstaltungen mit Publikum funktionieren, etwa Rock am Ring. Das Musikfestival musste 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Seit Januar an bilden Christian Stephani (li.) und Ingo Böder (re.) die neue Geschäftsführung der Rennstrecke Nürburgring in der Eifel. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Auch Ingo Böder, der zweite Geschäftsführer, ist zuversichtlich, dass Anfang Juni endlich wieder "die Gitarren am Nürburgring erklingen können." Obwohl man sich das momentan noch nicht vorstellen könne. Die Nürburgring GmbH arbeite intensiv mit dem Veranstalter an einem Hygienekonzept für Rock am Ring.

"Wir haben die Erfahrungswerte, dass Veranstaltungen durchführbar sind."

Das vergangene Jahr 2021 habe bewiesen, dass Events mit Publikum möglich seien: "Wir haben die Erfahrungswerte, dass diese Veranstaltungen durchführbar sind." Es habe nie eine größere Anzahl von Corona-Infektionen gegeben, die auf den Besuch einer Veranstaltung am Nürburgring zurückzuführen gewesen seien. Deshalb gehe man davon aus, dass auch in diesem Jahr diese Formate möglich seien. Vor allem bei einem 24-Stunden-Rennen, das eines der Highlights am Nürburgring sei.

Gespräche über Zukunft der Formel 1 am Nürburgring

Die Königsklasse des Rennsports, die Formel 1, werde 2022 nicht an den Nürburgring kommen, bedauert Ingo Böder. Der Rennkalender sei für dieses Jahr bereits voll. Im Oktober 2020 war erstmals seit Jahren in der Eifel wieder ein Formel-1-Rennen gefahren worden, als die Corona-Pandemie für Absagen im Rennkalender geführt hatte. Damals war der Nürburgring kurzfristig eingesprungen.

"Wir gehen das Konzept Formel 1 in Deutschland gemeinsam mit dem Hockenheimring an."

Künftig wollten sowohl der Nürburgring, als auch der Hockenheimring für ein Formel-1-Rennen in Deutschland bereit sein. Man sei in einem ständigen Austausch mit dem Promoter und gehe schon bald in konkrete Gespräche für die Zeit ab 2023 "Wir gehen das Konzept Formel 1 in Deutschland gemeinsam mit dem Hockenheimring an."

Ab Sommer 2022 sollen Luxusautos am Nürburgring gebaut werden

Das neue Jahr 2022 hat zumindest schon die erste gute Nachricht für den Nürburgring gebracht. Der Sportwagenhersteller De Tomaso will nach eigenen Angaben in Meuspath 72 Exemplare seines Luxus-Modells P72 produzieren und dafür eine eigene, hochmoderne Produktionshalle bauen. Nach SWR-Informationen sollen mehr als 100 neue Arbeitsplätze entstehen.