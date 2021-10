Unbekannte haben am Nürburgring einen Porsche im Wert von rund 200.000 Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben hatte der Besitzer den Wagen am Samstag auf einem Parkplatz abgestellt. Er übernachtete in einem Hotel und stellte am Sonntagmorgen fest, dass der grün lackierte Sportwagen mit Schweizer Zulassung gestohlen worden war. Die Polizei sucht jetzt nach den unbekannten Tätern.