Der Geschäftsführer des Nürburgrings, Mirco Markfort, verlässt den Nürburgring in der Eifel. In einer Mitteilung der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG heißt es, der 43-Jährige wolle sich einer neuen Herausforderung stellen. Weitere Hintergründe sind nicht bekannt.

Mirco Markfort war seit 2016 Geschäftsführer der international bekannten Rennstrecke. Er organisierte unter anderem die Rückkehr der Formel Eins und des Musik-Festivals "Rock am Ring" in die Eifel. Er war auch verantwortlich für ein Hygiene-Konzept in der Corona-Pandemie, dass früh Veranstaltungen mit Zuschauern ermöglichte.