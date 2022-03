Impfzentren bieten neuen Impfstoff Novavax an

Heute startet nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums die Impfkampagne mit dem neuen Corona-Impfstoff des US-amerikanischen Pharmaherstellers Novavax. Im Norden von RLP wird der neue Impfstoff zunächst nur in den Impfzentren angeboten, etwa in Koblenz, Lahnstein oder in Hachenburg. Im kommunalen Impfzentrum in Hachenburg haben sich eigenen Angaben zufolge bereits vergangene Woche 1.300 Menschen für eine Impfung mit dem Novavax-Impfstoff angemeldet. Nach den Impfzentren sollen nach Angaben des Landes in einem zweiten Schritt auch die niedergelassenen Ärzte Novavax erhalten. Wann genau, sei aber noch unklar. Die Kassenärztliche Vereinigung RLP rechnet damit erst in einigen Wochen.