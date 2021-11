Notärztliche Versorgung soll verbessert werden

Die notärztliche Versorgung am Standort in Hachenburg soll nach Auskunft des Westerwaldkreises verbessert werden. Wie aus einer Kleinen Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Reuber hervorgeht, hatte es dort im Juli und August fast 40 Prozent Ausfälle gegeben. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, fänden derzeit Gespräche zwischen der Rettungsdienstbehörde, den Krankenhäusern und dem rheinland-pfälzischen Innenministerium statt. Grund für die Ausfälle sei etwa gewesen, dass der Dienst von keinem Arzt besetzt werden konnte, weil der stattdessen im Krankenhaus gebunden gewesen sei. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, sei es in Diez bereits gelungen die Ausfallquote in den vergangenen Monaten zu senken. Das dortige Krankenhaus habe die notärztliche Versorgung an die Rescue GbR übertragen, die die Dienste mit freiberuflichen Notärzten besetze. Ob das auch eine Lösung für Hachenburg sein könne, müsse noch geprüft werden.