Kleinstmenge Gefahrstoff ausgetreten - Parkplatz gesperrt

Ein Parkplatz an der A61 im Hunsrück ist in der Nacht auf Mittwoch zwei Stunden voll gesperrt worden, weil aus einem Gefahrguttransporter eine kleine Menge der giftigen Ladung ausgetreten war. Nach Polizeiangaben machte der Fahrer eine Pause und bemerkte dabei, dass das Dach des Gefahrguttanks feucht war. Die Polizei spricht in einer Mitteilung von einigen Tropfen einer Lösung, die die Atemwege reizen könne. Sie seien ausgetreten, weil der Deckel des Gefahrguttanks nicht richtig geschlossen war. Feuerwehrleute konnten ihn den Angaben zufolge wieder schließen. An dem Einsatz auf dem Parkplatz Erzkaul an der A61 im Hunsrück waren demnach Feuerwehrleute aus Emmelshausen, Pfalzfeld, Rheinböllen, Oberwesel und Simmern beteiligt.