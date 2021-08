In Koblenz sind von mehr als 1.000 gemeldeten Ausbildungsstellen noch 310 Plätze zu vergeben. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt(IG BAU) mit und beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur. Die IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach warnt außerdem vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels, sollte ein Großteil der Stellen unbesetzt bleiben. Vor allem in der Baubranche gebe es einen hohen Bedarf. Laut Arbeitsagentur sind bei Hoch- und Tiefbauunternehmen in Rheinland-Pfalz derzeit noch rund 420 Plätze frei. Das entspricht etwa der Hälfte aller gemeldeten Ausbildungsstellen in der Branche.