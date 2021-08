per Mail teilen

Im Rahmen des Projekts Intasaqua wird der Fluss Nister im Westerwald weiter umgebaut. Wie die Verbandsgemeinde Hachenburg mitteilt, sind in den kommenden Wochen Baumaßnahmen zwischen Alhausen und Altburg geplant. Dabei werde der Fluss zum Teil vertieft und der Gewässergrund mit Kies verfüllt. So solle neuer Lebensraum für etwa Fische oder Muscheln entstehen. Zudem würden Steine und Totholz in die Nister gelegt, sie sollen die Strömung des Flusses verändern. Das Projekt INTASAQUA wird zu mehr als 60 Prozent vom Bund gefördert. Im Fokus des Projektes steht der Erhalt der Flussperlmuschel die vom Aussterben bedroht ist.