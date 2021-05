Im Bistum Trier wird heute Christian Kossmann aus Niedermendig zum Priester geweiht. Der 27-Jährige hat nach Bistumsangaben zuvor anderthalb Jahre lang als Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Zeller Hamm in Zell an der Mosel gearbeitet. Und dabei nach eigenen Angaben trotz der Corona-Pandemie einen guten Einblick in die Gemeindearbeit erhalten. Seine Eltern und Freunde seien zunächst von seiner Berufswahl, Priester zu werden, überrascht gewesen, schreibt das Bistum Trier, sie hätten die Entscheidung dann aber mitgetragen. Christian Kossmann wird von August an als Kaplan im Saarland arbeiten. Wegen Corona können nur geladene Gäste an seiner Priesterweihe im Trierer Dom teilnehmen. Nach Bistumsangaben wird der Gottesdienst aber ab 9:30 Uhr live im Internet übertragen.