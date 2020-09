per Mail teilen

Nach dem Güterzugunfall im Bahnhof Niederlahnstein vor etwa einer Woche ist die Bahnstrecke zwischen Koblenz und Limburg teilweise wieder in Betrieb. Wie die Bahn mitteilte, fährt die Lahn-Eifel-Bahn wieder.

Dass die Regionalbahn auf der Strecke wieder eingesetzt werden könne, sei möglich, weil die dieselbetriebenen Züge nicht auf die Oberleitungen angewiesen seien, heißt es von der Bahn. Wann die Bahnstrecke komplett freigegeben werden kann, ist den Angaben zufolge aber noch unklar - frühestens jedoch in einer Woche. Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall dauern derweil noch an.

Schon 8.000 Tonnen verunreinigte Erde ausgehoben

Um Umweltschäden zu vermeiden, wurden nach Angaben der Bahn über das Wochenende bislang rund 8.000 Tonnen Erdreich ausgehoben und abtransportiert. Im weiteren Verlauf der Arbeiten müssten auch Schienen und Weichen an der Unfallstelle ersetzt werden.

Bagger tragen die mit Diesel verunreinigte Erde ab. Die Grube ist mittlerweile etwa 30 Meter lang, zehn Meter breit und zehn Meter tief. SWR

Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte am Sonntag mit, dass bis zu vier Bagger gleichzeitig rund um die Uhr im Einsatz sind. Bisher seien auf diese Weise rund 8.000 Tonnen mit Diesel verunreinigtes Erdreich ausgehoben und auf dem Schienenweg abtransportiert worden.

Insgesamt sollen geschätzt bis zu 12.000 Tonnen Boden verseucht sein. Wie tief der Diesel genau eingesickert ist, weiß niemand. Deshalb müsse regelmäßig nachgemessen werden, sagte ein Bahnsprecher. Das verseuchte Erdreich kommt auf Spezial-Deponien im Saarland und im Ruhrgebiet.

Bis zu 150.000 Liter Diesel ausgelaufen

Am Sonntag vor einer Woche war ein Güterzug, der sich nach Angaben der Polizei auf dem Weg von Rotterdam nach Basel befunden hatte, entgleist. Jeder der insgesamt 18 Kesselwagen hatte bis zu 60.000 Liter Diesel geladen. Von den 18 Waggons waren sieben umgekippt, zwei weitere entgleisten und blieben stehen.

Erst nachdem alle umgefallenen Waggons leergepumpt worden waren, konnten die beschädigten und ineinander verkeilten Kesselwagen mit der Hilfe von Kränen geborgen und zurück auf das Gleis gesetzt werden. Bis zu 150.000 Liter Diesel sollen bei dem Unfall ausgelaufen sein. Für den Abtransport des beschädigten Güterzugs sei der Eigentümer, ein privates Bahnunternehmen, zuständig, so die Bahn.

Neben der Bundespolizei ermittelt auch die Bonner Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung am Unfallort. Die genaue Schadenshöhe ist unklar. Frühestens ab dem 14. September rechnet die Bahn mit der kompletten Streckenfreigabe.

Kreis-SPD fordert Konsequenzen

Die SPD-Fraktion plant nach eigenen Angaben, zur nächsten Sitzung des Rhein-Lahn-Kreistages eine Resolution im Nachgang zu dem Zugunfall einzubringen. Sie wurde demnach im Kreisausschuss erörtet und soll in 14 Tagen in der Kreistagssitzung beraten und verabschiedet werden. Die beiden SPD-Kreistagsmitglieder Carsten Göller und Mike Weiland fordern darin Konsequenzen: Die permanente und unkalkulierbare Gefahr für die Städte und Gemeinden entlang der Bahnstrecke müsse aufhören, heißt es in dem Schreiben.

Das Unglück zeige die immanente Gefahr, in der sich Gemeinden wie Lahnstein, St. Goarshausen oder Kestert jeden Tag befänden. Das Welterbetal müsse sofort für den Transport gefährlicher Güter auf der Schiene gesperrt werden, Güterzüge dürften nur noch maximal 50 km/h fahren und die Planung und der Bau einer sicheren Alternativtrasse müsse mit höchster Priorität vom Bund umgesetzt werden.