Für viele Schausteller ist der Winter die wichtigste Jahreszeit. Hier machen sie einen großen Teil ihres Umsatzes. Um sich in diesem Jahr über Wasser zu halten, greifen die Schausteller nach jedem Strohhalm - auch wenn der aus geriebenen Kartoffeln ist.

Die Reibekuchen brutzeln - auch ohne Weihnachtsmarkt. Das Kartoffelhaus der Familie Kreuser steht in der Neuwieder Fußgängerzone. Die Stadt hat den Schaustellern einen Platz angeboten, nachdem der Knuspermarkt abgesagt worden war. Die Freude über das Angebot war riesig, erzählt Karina Kreuser: "Wir wussten ganz genau, es wird nicht das geben, was wir gewöhnt sind. Aber wir sind so glücklich, dass unser normaler Alltag, unser Leben so ein Stückweit wiederkehrt."

Leere Innenstädte sind schlecht fürs Geschäft

Der Anfang des Straßenverkaufs lief schleppend, sagt die Schaustellerin. Doch mittlerweile wissen die Kunden Bescheid und lassen sich die Reibekuchen schmecken. Die Frage ist nur: Wie lange noch? Denn der neue Lockdown sorgt für leere Innenstädte. "Das ist eine Katastrophe. Wir haben die ganze Saison über gedacht, der Albtraum hat bald ein Ende. Der Weihnachtsmarkt, der wird dann schon was. Dann ist der auch abgesagt worden. Und jetzt kann man sagen, dass viele Konkurs anmelden müssen," befürchtet Karina Kreuser.

"Es wird unheimlich viel Trinkgeld gegeben." Herbert Meyer, Schausteller aus Neuwied

Das Problem: Viele Schausteller haben neue Wagen, neue Fahrgeschäfte gekauft. Auch Herbert Meyer hat vor Saisonstart Geld in die Hand genommen. Jetzt ist er froh über seinen Imbiss, den er wie die Kreusers ebenfalls in der Neuwieder Innenstadt betreiben darf.

Für Herbert und Andrea Meyer bricht in diesem Jahr das Geschäft auf Jahr- und Weihnachtsmärkten komplett weg. Jetzt halten sie sich mit einem Imbiss in der Neuwieder Fußgängerzone über Wasser. SWR

Die Einnahmen reichen, damit die Schaustellerfamilie über die Runden kommt. Auch, weil die Kunden sich spendabel zeigen, freut sich Meyer: "Es wird unheimlich viel Trinkgeld gegeben. Am Anfang und jetzt immer noch. Die Unterstützung, die Empathie der Menschen ist schon riesig."

"Wir wollen unser Leben zurück"

Das Entgegenkommen der Menschen zeigt sich auch an anderer Stelle. Viele Standplätze werden kostenlos angeboten. Allerdings können nicht alle Schausteller davon profitieren. Was der Branche vor allem Sorge bereitet, ist die fehlende Perspektive. Wie der Landesverband des Markt-, Reise- und Schaustellergewerbes mitteilt, sind bereits auch einige Veranstaltungen im nächsten Jahr abgesagt.

Die Neuwieder Schausteller Herbert Meyer hofft deshalb, dass sich möglichst schnell viele Menschen impfen lassen: "Wir müssen einfach schnell von den hohen Infektionszahlen runterkommen. Dass ist gerade für die Veranstaltungsbranche wichtig. Aber alle Menschen müssen wieder zur Normalität zurückkommen. Und dann wollen wir unser Leben zurück."