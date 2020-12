per Mail teilen

Der Radrennprofi Max Walscheid aus Neuwied nimmt an der Tour de France teil, die heute in Nizza startet. Der 27-Jährige ist von einem südafrikanischen Team nominiert worden. Walscheid hat sich auf den Sprint spezialisiert, war deutscher U23-Meister und ist mittlerweile etliche Profi-Rennen gefahren. Max Walscheid ist der einzige Rheinland-Pfälzer, der an der Frankreich-Rundfahrt teilnimmt.