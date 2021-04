Wegen der Corona-Maßnahmen darf in Neuwied aktuell immer nur maximal ein Kunde in den Laden. Ein Modehändler hat sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen, um trotzdem mehr Kundschaft zu bedienen.

Sabine Bravo Ciscal hält ihr Handy hoch und läuft damit durch den Modeladen in der Neuwieder Innenstadt. Über die Handykamera zeigt die Modeberaterin einer Kundin ihre Ware. Soll es eine Bluse werden oder doch ein Kleid? Während die Kundin zu Hause sitzt, sucht Sabine Bravo Ciscal immer neue Kleidungsstücke heraus und zeigt sie in die Kamera.

Shoppen in der Neuwieder Innenstadt - vom Sofa aus

Video-Shopping oder Video & Collect nennen sie und ihre Kolleginnen das. Dafür rufen die Kunden über Video im Laden an. Das gehe zum Beispiel per WhatsApp ganz einfach, sagt die Verkäuferin. Die Modekette bietet diesen Service an, seit Corona dafür gesorgt hat, dass Modeläden - wenn überhaupt - nur einzelne Kunden persönlich vor Ort bedienen dürfen.

Der Service verlange deutlich mehr Planung, als wenn Kunden einfach vor Ort in den Laden kämen, sagt Bravo Ciscal. Die Verkäuferinnen führten in der Regel ein Vorgespräch darüber, welche Interessen die Kundinnen hätten und welche Farben und Größen gewünscht seien. Dann würden sie eine Vorauswahl treffen und einen gemeinsamen Video-Termin suchen.

Verkäuferin, Kamerafrau und Model in einer Person

Wenn es dann so weit ist, laufen Sabine Bravo Ciscal und ihre Kolleginnen mit dem Handy in der Hand durch den Laden und zeigen die Ware. Sie sind dann nicht nur Verkäuferin und Beraterin, sondern auch Kamerafrau und oft auch Model, denn hin und wieder ziehen sie sich die Kleidung auch über und zeigen sie so in die Kamera. Bei einem weiteren Termin holen die Kundinnen die Ware dann ab und probieren sie zuhause an.

Die Einzelberatung am Handy kostet viel Zeit, bindet aber auch die Kunden. SWR

Kundinnen wollen persönliche Beratung

Zwar sei es auch möglich, die Ware einfach online zu bestellen. Doch viele Kundinnen wünschten auch in Corona-Zeiten den persönlichen Kontakt, die Beratung und das Gespräch, sagt die Modeberaterin. In dem Fall könne dann die moderne Technik helfen. Außerdem mache es ihr das Videoshopping leichter, den Kontakt zur Stammkundschaft zu halten.

“Kunden sind manchmal skeptisch, aber wenn sie es mal gemacht haben, dann sind sie begeistert.” Sabine Bravo Ciscal, Modeberaterin

Das Videoshopping wird gut angenommen, sagt Sabine Bravo Ciscal. Allerdings würde sie sich wünschen, dass auch neue Kunden auf den Service aufmerksam werden und davon Gebrauch machen. Denn jedes in der Innenstadt verkaufte Kleidungsstück sichere die Existenz der Läden - und damit auch die Jobs der Mitarbeiterinnen.

Videoshopping bleibt wohl auch nach Corona möglich

Sabine Bravo Ciscal und ihre Kolleginnen freuen sich schon darauf, wenn wieder Kundinnen ganz normal bei ihnen einkaufen können. Den Video-Service wollen sie aber gerne weiterhin anbieten, für all diejenigen, die nicht mehr so einfach von zuhause in die Innenstadt kommen können.