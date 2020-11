Für viele Besucher im Zoo Neuwied ist der Sibirische Tiger eines ihrer Lieblingstiere. Leider lebte "Ivo" seit Jahren alleine in seinem großen neuen Gehege - doch jetzt ist "Kimberly" da.

Seit dem 13. November lebt die sieben Jahre alte Tigerin im Zoo in Neuwied. Der hatte lange darauf gewartet, dass der Sibirische Tiger "Ivo" eine Partnerin bekommt. Vor wenigen Monaten gab es dann die Empfehlung, "Kimberly" aus Magedburg nach Neuwied zu schicken. Vor ihrem Umzug waren nur ein paar Umbauten am Gehege nötig, heißt es.

"Kimberly" muss sich erst noch an "Ivo" gewöhnen

Die Tiger-Dame wurde vormittags in Magedburg in eine Tansportkiste gebracht. Am frühen Abend kam sie in Neuwied an. "Ivo" war über Nacht anderswo, damit sich das Weibchen erst einmal alleine an die neue Umgebung gewöhnen konnte. Nach Angaben des Zoos Neuwied war sie zunächst sehr nervös, habe sich dann aber entspannt.

Am nächsten Morgen durften sich die beiden Großkatzen durch das Gitter hindurch sehen. Während der Kater neugierig war, habe "Kimberly" deutliche Abwehrreaktionen gezeigt.



Allein, oder doch zu zweit?