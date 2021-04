Im Falle einer so genannten bundesweiten Notbremse kann das Land nicht verhindern, dass die Zoos in Rheinland-Pfalz geschlossen werden. Das hat eine Sprecherin der Landesregierung auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe aber gegenüber dem Bund deutlich gemacht, dass die Außenanlagen von Zoos oder botanischen Gärten geöffnet bleiben sollten. Der Zoo Neuwied hatte sich mit einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer gewandt. Darin fordert Zoodirektor Mirko Thiel, eine erneute Schließung der Zoos zu verhindern Bei einer bundesweiten Notbremse müssten Zoos ab einer Inzidenz von 100 komplett schließen.