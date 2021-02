Die Stadt Neuwied plant, in Zukunft eigene Radaranlagen aufzustellen. Das hat der Stadtrat Donnerstagabend in seiner ersten Online-Sitzung beschlossen. Momentan sei noch die Polizei für die Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet zuständig. Das soll sich jetzt aber ändern. Die Stadt will nach eigenen Angaben eine mobile Messanlage anschaffen. Auch mehrere feste Blitzer seien vorgesehen. Die Verwaltung erhofft sich dadurch nach eigenen Angaben mehr Sicherheit auf den Straßen in der Innenstadt. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Beschwerden über Raser gegeben. Insbesondere der sogenannte City-Ring war betroffen. Deshalb hatte die Koalition aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FWG im vergangenen Jahr angeregt, die Verkehrsüberwachung selbst zu übernehmen. Der Stadtrat hat dem Vorschlag nun zugestimmt. Sobald auch das Innenministerium sein Okay gegeben hat, sollen die Planungen beginnen. Nach Angaben der Verwaltung könnte die eigene Geschwindigkeitsüberwachung schon Ende des Jahres starten.