Stadt will "kinderfreundliche Kommune" werden

Die Stadt Neuwied soll die erste „Kinderfreundliche Kommune“ in Rheinland-Pfalz werden. Heute (Mittwoch) wird nach Angaben der Stadt der Vertrag dafür unterzeichnet. Laut Bürgermeister Peter Jung schließt sich Neuwied der Initiative „Kinderfreundliche Kommune“ von UNICEF und dem deutschen Kinderhilfswerk an. Im Rahmen des Programms will die Stadt – zusammen mit Kindern und Jugendlichen – analysieren, inwieweit deren Interessen schon berücksichtigt werden, und was künftig verbessert werden könnte. Danach erstellt die Stadt einen Aktionsplan. Daraufhin vergibt der Verein „Kinderfreundliche Kommune“ ein Siegel. Neuwied hat dann nach Angaben des Vereins drei Jahre Zeit, den Aktionsplan umzusetzen. Im Rahmen des Programms wurden etwa in Köln und Remchingen (bei Karlsruhe) bisher unter anderem temporäre Spielstraßen eingerichtet oder Bürgermeister-Sprechstunden für Kinder organisiert.