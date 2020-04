Der Brand in einer Hobbywerkstatt in Unkel (Kreis Neuwied) ist durch eine Verpuffung ausgelöst worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch das Feuer war am Freitagabend eine Halle zerstört worden. Bei einem Nebengebäude brannte der Dachstuhl ab. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Der Vorfall wurde durch einen 64-Jährigen ausgelöst, der durch die Verpuffung selbst in Brand geriet und schwer verletzt wurde. Er wurde von einem anderen Mann gelöscht, der leichte Verletzungen erlitt. Am Freitag hatte die Feuerwehr noch von drei Opfern gesprochen.