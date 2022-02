Die Karnevalsgesellschaften aus den Neuwieder Stadtteilen Heimbach und Weis verschieben nach eigenen Angaben ihren traditionellen Veilchendienstagsumzug wegen der Corona-Pandemie. Er findet nicht am Veilchendienstag, sondern erst am 28. Mai statt. Dann sollen die Traditionen des über die Region hinaus bekannten Karnevalsumzugs nachempfunden werden, heißt es in einer Mitteilung. Wie gewohnt auch mit der Abholung des Prinzenpaares und Paraden. Die Festlegung auf den Termin Ende Mai sei schwierig gewesen, teilte die Karnevalsgesellschaft 1827 Heimbach e.V. mit. Neben den Absprachen mit den Karnevalisten aus Heimbach-Weis habe man sich unter anderem auch mit den etwa 600 Musikern der Musikkapellen und den Ordnungskräften abstimmen müssen. Der Veilchendienstagsumzug in Heimbach-Weis zieht immer tausende Zuschauer an.