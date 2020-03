Die Opferschutzorganisation "Weißer Ring" berät auch im Norden von Rheinland-Pfalz immer mehr Opfer sexueller Gewalt, vor allem Frauen. Am diesjährigen Tag der Kriminalitätsopfer, der am Sonntag stattfindet, ist die sexualisierte Gewalt Schwerpunktthema. Sowohl die Koblenzer als auch die Neuwieder Außenstelle des Weißen Rings beraten und helfen deutlich mehr Menschen, die unter den Folgen sexueller Gewalt leiden. In Koblenz gab es 2017 noch 14 Fälle, ein Jahr darauf waren es sechs mehr. Vor allem Frauen sind betroffen, die aber immer häufiger die Übergriffe benennen und anzeigen würden, sagte ein Sprecher. Dass sich mehr Opfer melden, bestätigt auch ein Sprecher des Weißen Rings in Neuwied. Die Mitarbeiter vermitteln Anwälte, organisieren einen Platz im Frauenhaus oder helfen auch, wenn die Frauen umziehen müssen, weil sie weiter bedroht werden. Mit dem Tag der Kriminalitätsopfer macht der "Weiße Ring" jedes Jahr auf Menschen aufmerksam, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt werden.