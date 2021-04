In Neuwied soll ein neuer Wohnmobilstellplatz am Jachthafen entstehen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Stellplatz liegt an der Rheinstraße und grenzt an die Verladestation Dyckerhoff. Die Fläche ist für 64 Wohnmobile ausgelegt und soll ohne Personal betrieben werden. Für den Stellplatz sind auch sanitäre Einrichtungen mit Dusche und WC geplant.