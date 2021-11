In Neuwied beschäftigt sich der Stadtrat heute unter anderem mit dem Kita-Bedarfsplan. Demnach fehlen in der Stadt derzeit 526 Kita-Plätze. Große Defizite gibt es der Verwaltung zufolge in den Stadtteilen Heddesdorf, Feldkirchen und Segendorf. In der Stadtratsitzung sollen heute Abend mehrere Neubauten und Erweiterungen beschlossen werden. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Heimathaus und wird im Internet live übertragen.