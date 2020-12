Ohne Atemschutzmaske geht während der Corona-Pandemie nur wenig. Jetzt werden sie auch bei der Neuwieder Firma Skylotec hergestellt - mit Millionen-Förderung vom Staat.

Die rund 3,2 Millionen Euro fließen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums in drei neue Anlagen, die das Familienunternehmen aus Neuwied aufbaut. Damit sollen 54 Millionen FFP-Schutzmasken und über 540 Millionen medizinische Gesichtsmasken gefertigt werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) hat der Firma den Förderbescheid am Montag in einer Videokonferenz überreicht. Dabei sagte er, man wolle in Deutschland "eigene Produktionskapazitäten für Schutzausrüstung nachhaltig und wettbewerbsfähig aufbauen."

Aufbau eines neuen Produktionszweiges in Neuwied

Bislang stellt Syklotec nach eigenen Angaben vor allem Absturzsicherungen her. Zudem gehöre ein zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten zur Firmengruppe, heißt es. Langfristige Verträge mit Materiallieferanten aus Europa habe man bereits abgeschlossen. Außerdem habe sich die Belegschaft am Standort in Neuwied während der Corona-Pandemie mit viel Engagement in das Projekt eingebracht. Einige hätten Extraschichten geschoben, andere auf der Baustelle mitgeholfen. So habe man die neue Fertigungshalle mit viel Eigenleistung fertigstellen können.