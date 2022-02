Currywurst-Festival und chocolART abgesagt

per Mail teilen

Die Stadt Neuwied sagt auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie das Currywurst-Festival und das Schokoladenfestival chocolART ab. Grund seien die hohen Inzidenzzahlen, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Currywurst-Festival war zunächst von Januar auf März verschoben worden, die chocolART sollte kurz vor Ostern stattfinden. Angesichts der landesweiten Absagen vieler Karnevalsveranstaltungen Ende Februar könne nicht kurze Zeit später ein Festival in der Stadt gefeiert werden, zu dem viele Besucher kämen, so die Stadt Neuwied. Sie hofft, dass beide Großveranstaltungen im kommenden Jahr wieder stattfinden können.