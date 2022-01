Haben Jugendliche Mülltonnen angezündet?

Nach drei mutmaßlichen Brandstiftungen in Neuwied sucht die Polizei nach Zeugen. Sie geht davon aus, dass zwei bereits der Polizei bekannte Jugendliche am Samstag an verschiedenen Stellen immer wieder Mülltonnen in Brand gesteckt haben. Zuerst brannten am Neujahrstag kurz nach fünf Uhr morgens drei Mülltonnen im Bereich der Liebfrauenkirche im Neuwieder Stadtteil Heddesdorf. Die Feuerwehr konnte sie schnell löschen und so verhindern, dass die Flammen angrenzende Wohnhäuser beschädigten. Später brannten dann noch zwei Mal weitere Mülltonnen in der Nähe der Innenstadt. Auch diese Brände wurden von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht, ohne dass es größere Schäden gab. Im Zuge der Fahndung ermittelt die Polizei zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche als mögliche Tatverdächtige. Außerdem wurden in der Nähe der Liebfrauenkirche am Neujahrsmorgen auch mehrere beschädigte Fahrzeuge entdeckt. Auch dafür dürften die beiden Jugendlichen verantwortlich sein, heißt es von der Polizei Neuwied.