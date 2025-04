per Mail teilen

Die marode Stadthalle "Heimathaus" sanieren - oder abreißen und neu bauen? Das war lange die Frage in Neuwied. Jetzt liegt das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie vor. Und das ist eindeutig.

Ende des Jahres ist Schluss: Dann gibt es keine Veranstaltungen mehr in der stark sanierungsbedürftigen Stadthalle "Heimathaus" in Neuwied. Denn in ihrer aktuellen Form hat sie nach 2025 keine Betriebserlaubnis mehr. Vor allem wegen Mängeln beim Brandschutz.

Sanierung der Stadthalle? Laut Studie zu teuer

Die Stadt hatte vor einiger Zeit die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Sie wollte wissen, ob es sich lohnen würde, die Stadthalle zu sanieren. Sie ist die Basis für das weitere Vorgehen.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich eine Sanierung nicht lohnt, weil sie rund 19 Millionen Euro kosten würde, die Stadt danach aber trotzdem keine zukunftsfähige Veranstaltungshalle hätte. Denn das bestehende Gebäude lässt sich nach Angaben der Verwaltung nicht so umbauen, dass sie die modernen Anforderungen an Flexibilität, Technik und Besucherkomfort erreichen kann.

Vorstellung der Machbarkeitsstudie am Mittwoch in Neuwied Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden am Mittwoch, den 30. April, in einer gemeinsamen Sitzung des Hochbau- und des Planungsausschusses vorgestellt. Die Sitzung beginnt um 17:30 Uhr in der Volkshochschule (Heddesdorfer Straße) und ist öffentlich.

Studie: Neubau mit Hotel ist sinnvoll

Stattdessen empfiehlt die Machbarkeitsstudie ausdrücklich einen Neubau, der mit einem Hotel ergänzt wird. Diese Kombination soll helfen, die Stadt Neuwied als Tagungs- und Veranstaltungsort zu stärken. "Der Hotelbedarf wird im aktuellen Tourismuskonzept bestätigt, insbesondere im Hinblick auf Business-Gäste", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Veranstaltungen könnten so künftig auch ein neues wirtschaftliches Standbein für die Stadt werden.

Chance für Neuwied als Veranstaltungsort

Die Studie sieht hier nachhaltige Entwicklungschancen, gerade in Kombination mit Hotellerie. Klar ist demnach: Für Großkongresse mit mehreren tausend Teilnehmenden fehlt Neuwied die Infrastruktur. Doch für "mittelgroße Tagungen, kulturelle Veranstaltungen, Hochzeiten oder städtische Events könnte eine moderne Halle mit klarem Profil" ein wichtiger Baustein im regionalen Wettbewerb werden.

So ein Angebot gibt es bislang in Neuwied nicht. Jetzt muss der Stadtrat entscheiden, wie es weitergeht mit konkreten Planungen für ein solches Großprojekt. Auch Fördermöglichkeiten müssen abgeklärt werden. Im Zusammenhang mit einem möglichen Hotel ist noch unklar, ob es eventuell einen privaten Investor geben geben könnte.

Mobile Halle als Zwischenlösung für Neuwied

Für die Stadthalle ist nach Ablauf der Betriebserlaubnis eine Übergangslösung geplant: In der Nähe des Bahnhofs, unweit des Finanzamts, soll eine mobile Veranstaltungshalle errichtet werden.

Die Halle stand bisher bei Schloss Johannisberg im Rheingau und diente dem Rheingau Musikfestival als Spielstätte. Der denkmalgeschützte Teil des Heimathauses, in dem das Restaurant "Pino Italia" untergebracht ist, soll erhalten bleiben und saniert werden.